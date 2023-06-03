NATO'nun desteklediği çadır kentte görev yapan İngiliz asıllı emekli asker sevgi gösterisiyle uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, NATO'nun desteğiyle kurulan çadır kentte, mutfak sorumlusu olarak görevlendirilen İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, çocukların sevgi gösterisi ve hediyelerle kentten uğurlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaraları sarmak için harekete geçen NATO, Hatay'ın Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde kurduğu çadır kentlerde, özellikle öğrencilere LGS ve YGS'ye hazırlanma sürecinde destek verdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 1600 öğrencinin eğitim-öğretime devamı için NATO'nun desteğiyle kurulan çadır kentte, mutfak sorumlusu olarak görevlendirilen İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, çocukların sevgi gösterisi ve hediyelerle kentten uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaraları sarmak için harekete geçen NATO, Hatay'ın Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde kurduğu çadır kentlerde, özellikle öğrencilere LGS ve YGS'ye hazırlanma sürecinde destek verdi. İskenderun Yunus Emre Ortaokulu'na kurulan çadır kentte, 2 aydır mutfak sorumlusu olarak görev yapan ve Polonya'dan gelen, NATO'nun görevlendirdiği İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, görevini tamamlayıp ayrılırken, kamptaki çocukların sevgi gösterisi karşısında duygusal anlar yaşadı.

'ÇOK ETKİLEYİCİ'

İskenderunluları çok sevdiğini ifade eden Paul McClean, Depremden etkilenen ve ihtiyacı olan insanlara sabah, öğle, akşam olmak üzere yemek dağıtılıyor. Depremden kaç kişinin etkilendiği, nasıl etkilendiği, onların hikayelerini dinlemek çok etkileyici. İnsanların iyileşmesine yardımcı olabilmeyi sadece iş olarak değil kalbimden gelerek yapıyorum. Bu büyük acıyı yaşamış olan insanların arasındaki o çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek benim için her şeye değer, beni çok mutlu ediyor dedi.

ATATÜRK TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Çadır kentte görevli İnkılap Tarihi öğretmeni Coşkun Eser, Paul McClean'e, verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti. Eser, günün anısına çiçek, Osmanlı Tuğrası ve Atatürk tablosu hediye etti. Çadır kentte yaşayan öğrencilerden ilgi gören Paul McClean, ıslıklar ve sevgi gösterisinin ardından fotoğraf çektirdi.