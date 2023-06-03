NATO'nun desteğiyle kurulan çadır kentte görev yapan İngiliz emekli asker çocukların sevgi gösterisiyle uğurlandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremlerden sonra, 1600 öğrencinin eğitim-öğretimi için, NATO'nun desteğiyle kurulan çadır kentte çalışan İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, görevini tamamlamasının ardından, çocukların sevgi gösterisi ve hediyelerle uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede yaraları sarmak için harekete geçen NATO, Hatay'ın Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde kurduğu çadır kentlerde, özellikle öğrencilere LGS ve YGS'ye hazırlanma sürecinde destek verdi. İskenderun Yunus Emre Ortaokulu'na kurulan çadır kentte, 2 aydır mutfak sorumlusu olarak görev yapan ve Polonya'dan gelen, NATO'nun görevlendirdiği İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, görevini tamamlayıp ayrılırken, kamptaki çocukların sevgi gösterisiyle duygulandı.