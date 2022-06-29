NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti

NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası, bir yıl süreyle Türkiye'ye devredildi.

NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 için Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Komuta Teslim Töreni düzenlendi. Törene NATO Deniz Komutanlığı Temsilcisi Philippe Manderlier, SNMCMG-2'nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, İspanya Donanması'nda görevli Komutan Javier Nunez de Prado Aparicio katıldı. Komutası üstlenilen 1 yılık dönemde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Romanya deniz kuvvetlerinden gemiler görev yapacak, planlı faaliyetler kapsamında NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri icra edilecek. Görev kapsamında sancak gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş olacak.

SNMCMG-2'nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle ve beraberindeki heyet, tören sonrası gemilerin komuta ekipleri ile fotoğraf çektirdi.