NATO misyonu Sırbistan'ın asker konuşlandırma talebini reddetti

NATO önderliğindeki barış misyonu, Sırbistan'ın Kosova'da asker konuşlandırma talebini reddetti. Sırp yetkililer, Kosova'da etnik Sırpların saldırılara maruz kalmasını "terör eylemi" olarak nitelendiriyor. Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Sırp asker ve polis memurlarından oluşan bin kişilik güvenlik gücünü Kosova'da konuşlandırmaya yönelik taleplerinin, Kosova'da konuşlu, NATO önderliğindeki çok uluslu barış misyonu KFOR (Kosovo Force) tarafından reddedildiğini bildirdi.

Vuçiç, Pazar günü yaptığı açıklamada, " Kosova'daki varlıklarının temeli olan Birleşmiş Milletler kararına atıfta bulunarak, Sırp ordusunun Kosova'ya geri dönmesine ihtiyaç olmadığını düşündükleri yanıtını verdiler" diye konuştu. Vuçiç ayrıca, ilgili kararın Belgrad'a Ortodoks Noeli'nin arifesinde bildirilmesi nedeniyle KFOR'u eleştirdi.

Sırbistan geçen Aralık ayında, 1998-1999 yıllarındaki savaştan bu yana ilk kez Kosova'da asker konuşlandırmasına izin verilmesini talep etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararına göre, Kosova'nın Sırbistan'ın sınırına yakın bölgelerinde, Ortodoks Hristiyanlara ait dini mekanlarda ve Sırpların çoğunlukta olduğu yerlerde askeri personel konuşlandırmasına izin verilebiliyor. Ancak bu iznin verilmesi için KFOR'un onayı gerekiyor.

Birkaç gün önce, o sırada görevde olmayan bir askerin, İşterpçe yakınlarında iki genç Sırp'ı vurarak yaraladığı bildirildi. Kosova makamları olayı kınayan açıklamalarda bulunurken, hastaneye kaldırılan 11 ve 21 yaşındaki iki mağdurun hayati durumlarının tehlikede olmadığı bildirildi. Öte yandan, Sırp basınında, Cumartesi günü bir başka genç Sırp'ın kiliseden çıktıktan sonra bir grup Arnavut'un saldırısına maruz kaldığına dair haberler yer aldı.

Söz konusu olayları "terör eylemi" olarak nitelendiren Sırp yetkililer, Sırpların Kosova'da istenmediğini savunarak Pazar günü İşterpçe'de protesto eylemleri düzenleneceğini duyurdu. Olaylara uluslararası örgütlerden de kınama geldi.

Son haftalarda Sırbistan ile Sırbistan'dan bağımsızlığını 2008 yılında ilan eden Kosova arasında gerilim tırmanıyor. Eski bir polis memuru olan bir etnik Sırp'ın Kosova'da tutuklanmasının ardından, Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yollara barikatlar kurmuştu. Söz konusu barikatlar nedeniyle, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapıları geçişe kapanmıştı. Sırp ordusu bunun üzerine, olası çatışmalara karşı hazırlıklı olunması için uygulanan "en yüksek" alarm durumuna geçmişti. Aralık ayı sonunda ise bu barikatlar kaldırılmış, sınır kapıları geçişe açılmış ve Sırp ordusu, alarm durumunu sona erdirdiğini açıklamıştı.

Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor ve güneyindeki Kosova'yı kendi toprakları olarak görüyor. Kosova'da yaklaşık 100 bin etnik Sırp yaşıyor. Kosovalı Sırpların büyük çoğunluğunun Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddettikleri ifade ediliyor.

BM misyonu KFOR, 1999 yılından bu yana bölgede konuşlu bulunuyor.

AP,Reuters / BÜ,ET