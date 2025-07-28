NATO, Kosova'daki Orman Yangınlarına Havadan Destek Veriyor

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), ülkede devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'da sivil halkı ve altyapıyı tehdit eden alevleri kontrol altına almak amacıyla iki ekibin yangın bölgelerine havadan su desteği sağladığı bildirildi.

KFOR'un kriz durumlarında aktif şekilde halka yardımcı olmayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, "İki saatlik sürede ekiplerimiz yangın bölgelerine 43 bin 500 ton su desteği sağladı." ifadesine yer verildi.

Kosova'daki Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (AME) de dün yerel saatle 20.00'ye kadar 80 yangının tespit edildiği, bunlardan 35'inin aktif olduğu, 45'inin kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Kosova'daki yangınlarda ölü veya yaralının olmadığı belirtilen açıklamada, dikkatli olunması uyarısı yapıldı.