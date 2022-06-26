NATO Karşıtı Gruplardan Madrid'deki Zirve Öncesi Barış Çağrısı

MADRİD, 26 Haziran (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından üyelerin katılımıyla oluşturulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) karşıtı bir grup, Cumartesi günü Madrid'deki kongresini tamamladı ve geniş kapsamlı barış çağrısında bulunan bir deklerasyon yayınladı. " Nato, no" (NATO'ya hayır) temsilcisi Willy Meyer, "Yeni NATO, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin yetkileri dışında, daha önce Yugoslavya, Afganistan, Irak veya Libya'da olduğu gibi müdahalelerde bulunma niyetinde olduğunu teyit etti" dedi.

İspanya Komünist Partisi Genel Başkanı Jose Luis Centella da NATO'yu askeri harcamaların artırılmasını desteklemekle eleştirdi ve militarizmin terk edilmesi çağrısında bulundu. Grup, yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Pazar günü büyük bir protesto planlıyor.

Xinhua / Güncel