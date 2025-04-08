Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

NATO Karargahında Görevden Alma: Koramiral Shoshana Chatfield İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li üst düzey askeri yetkililerden Koramiral Shoshana Chatfield'ın NATO'daki görevinden alındığı bildirildi. Yerine Tuğgeneral Sean Flynn geçici olarak atanacak. Chatfield, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana görevden alınan dokuzuncu üst düzey askeri personel oldu.

NATO karargahında görev yapan ABD'li üst düzey askeri yetkililerden Koramiral Shoshana Chatfield'ın görevden alındığı ileri sürüldü.

Washington Post'a konuşan konuya aşina 3 yetkili, Brüksel'deki NATO Askeri Komitesinde ABD'nin askeri temsilcisi olarak görev yapan Chatfield'ın görevden alındığını öne sürdü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir yetkili de Chatfield'ın yerine Kara Kuvvetleri Ulusal Muhafız subayı Tuğgeneral Sean Flynn'ın geçici olarak atanacağını belirtti.

Chatfield, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana, dördü kadın olmak üzere görevden alınan dokuzuncu üst düzey ABD askeri personeli olacak.

Orduda değişiklikler gündemde

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat'taki konuşmasında, "(Pentagon) Genel merkezde ele alınması gereken israflar, işten çıkarmalar ve personel sayıları var. Buna hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetlerinden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösteren Başkan Trump da ordunun üst kademesindeki 5 pozisyonda değişiklik için Hegseth'e talimat vermişti.

Hegseth, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.