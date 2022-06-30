NATO ile STM arasında deniz güvenliği için önemli iş birliği

NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı.

STM açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında önemli projeler gerçekleştiren STM'nin Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol törenine, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, MARSEC COE Direktörü Deniz Kıdemli Albay Sümer Kayser ve ilgili yetkililer katıldı.

İmzalanan protokol ile STM ve NATO MARSEC COE, deniz güvenliğinin sağlanması alanında çeşitli ortak projelerde çalışmayı hedefliyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech'in, projelerde görev alması planlanıyor. Nitelikli insan kaynağı ve bilgi birikimi ile önemli çalışmalara imza atan STM ThinkTech, modelleme, simülasyon ve karar destek sistemleri konusunda NATO MARSEC COE'ya yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen STM Genel Müdürü Güleryüz, bilgi birikimi ve kabiliyetleri ile STM ThinkTech'in teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirdiğini dile getirdi.

Güleryüz, "Yerli ekosistemden, kritik uluslararası organizasyonlara kadar özgün modeller üretiyoruz. NATO'nun karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla özel olarak geliştirdiğimiz Elastikiyet Modeli'nin ardından, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile yeni bir iş birliğine imza attığımız için heyecanlıyız. Milli mühendislik çözümlerimizi, ulusal ve uluslararası alanda çeşitlendirmeye, NATO gibi önemli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun tercihi STM

Açıklamada aktarılanlara göre, NATO'dan, sivil ve yerel kuruluşlara kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti sağlayan STM ThinkTech, NATO'ya daha önce karar destek sistemi alanında ihracat gerçekleştirmişti. NATO'nun, salgın, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla STM'nin geliştirdiği NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli, büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

Komuta kontrol alanında da NATO için projeler yürüten STM, savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesi'ni başarıyla tamamlamıştı. Karar vericilere doğru zamanda, doğru bilginin verilmesini sağlayan INT-CORE, komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası, görev vb. ile ilgili bilgilerin yayılımını desteklemek için komuta kontrol iş süreçlerini içeriyor. STM, NATO Afganistan Görev Ağı Entegrasyon Çekirdeği (AMN INT CORE) Projesi'ni de teslim etti.