NATO Generalinden Patriot Hava Savunma Sistemleri Açıklaması

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NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı General Alexus G. Grynkewich, Almanya'dan Ukrayna'ya gönderilecek Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede ulaştırılması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich, Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Grynkewich, basına yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ukrayna'da sevk edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin konuştu.

Almanya ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Grynkewich, "Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede ve en hızlı şekilde Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıklar devam ediyor. Bana tavsiye edilen; hava savunma sistemlerinin mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırılması." dedi.

Grynkewich, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm olsa bile Rusya'nın "tehdit" olmaya devam edeceğini savundu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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