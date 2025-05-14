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NATO Genelkurmay Başkanları Lahey Zirvesi'ne Hazırlanıyor

NATO Genelkurmay Başkanları Lahey Zirvesi'ne Hazırlanıyor
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NATO Genelkurmay Başkanları, Lahey Zirvesi'ne hazırlık amacıyla İtalyan Amiral Cavo Dragone liderliğinde toplandı. Amiral Dragone, zorluklarla başa çıkmak için müttefiklerin ortaklık içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genelkurmay Başkanları, gelecek ay yapılacak Lahey Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle yeni Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone'nin liderliğinde ilk kez bir araya geldi.

Görevi Hollandalı Amiral Rob Bauer'den devralan İtalyan Amiral Cavo Dragone, ilk kez başkanlık ettiği toplantının açılışında "Bu zorlu zamanda, siyasi liderliğimize en sınırsız ve profesyonel askeri tavsiyeyi sunmaya devam etmemiz, netlik ve kararlılık sağlamamız zorunludur." dedi.

Cavo Dragone, müttefik dışişleri bakanlarının iki günlük gayriresmi toplantı için Antalya'da bulunduğuna değinerek, "Toplantının amacı küresel zorluklarla birlik ve ortaklık yoluyla başa çıkma konusundaki ittifakımızı ve kapsamlı yaklaşımımızı yansıtmak." diye konuştu.

Genel Sekreter Mark Rutte'nin Antalya'da bulunması nedeniyle Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılamadığını dile getiren Cavo Dragone, "Genel Sekreter, istişarelerimizin sonuçlarını dört gözle beklediği için benden tam desteğini sizlere iletmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Cavo Dragone, Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran'da yapılacak zirvede caydırıcılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmek, ortaklarla etkileşimi geliştirmek ve Ukrayna'ya desteği sürdürmek konularına odaklanılacağını kaydetti.

Toplantıya geçilmeden önce NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve benzer düşünceye sahip diğer koalisyonların bayrakları altında yaşamını yitiren ya da yaralanan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye toplantıda Genelkurmay Başkanı Metin Gürak tarafından temsil ediliyor.

Genelkurmay başkanları, geleneksel olarak Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kez olmak üzere, yılda üç defa bir araya geliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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