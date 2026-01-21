NATO genelkurmay başkanları yılın ilk toplantısında Brüksel'de bir araya geldi

NATO genelkurmay başkanları, 2026'nın ilk toplantısında İttifakın savunma ve caydırıcılık kapasitesini değerlendirmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, "2026 yılının başındaki güvenlik tablosu son derece zorlu olmaya devam ediyor." dedi.

Dragone, İttifakı çevreleyen duruma ilişkin şunları kaydetti:

" Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürüyor. Orta ve güney komşu bölgelerde istikrarsızlık ve şiddet devam ediyor. Gerilimler ticaret yollarını, enerji akışlarını, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın çok ötesindeki güvenliği de etkiliyor. Diğer kötü niyetli aktörler küresel istikrarı tehlikeye atmaya devam ediyor. Her gün siber saldırılar, sabotaj, dezenformasyonla karşı karşıya kalıyoruz."

Yeni teknolojilerin hibrit tehditleri daha hızlı yayabileceği ve izlerini sürmeyi zorlaştırabileceği uyarısında bulunan Dragone, iki günlük toplantıda müttefik Genelkurmay Başkanlarının caydırıcılık ve savunma konusunda bir hazırlık değerlendirmesi yapacağını, NATO-Ukrayna Konseyinin de toplantı kapsamında toplanacağını, Avrupa Birliği (AB) ve Asya'dan ortaklarla bir araya gelineceğini aktardı.

Dragone, görevdeki bir yılının dolduğuna değinerek "Bu süre zarfında, tek bir ana noktaya tanıklık edebildim; uyum, bu grubun en önemli özelliğidir. Farklılıklarımız var ve bu demokrasilerin kurduğu ittifakta normaldir ancak bu farklılıklar bizi daha iyi hale getirebilir ve getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

" Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor"

Açılışta, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katıldığı için toplantıya katılamayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin video mesajı yayımlandı.

Rutte, "Güvenlik durumu ve stratejik bağlam, bizim ve sizin sürekli teyakkuzda olmanızı gerektiriyor. ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesi gece gündüz askeri teçhizat üretiyor ve Moskova, hava sahası ihlalleri, siber saldırılar, sabotaj ve daha fazlasıyla bizi test ediyor." dedi.

Çin, İran, Kuzey Kore'nin de Rusya'ya destek çıktığını söyleyen Rutte, "Bu ülkeler bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, terörizm tehdidi devam ediyor ve NATO'nun güney komşuluk bölgesinde istikrarsızlık yaygınlığını koruyor. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz tehlikeler açık, gerçek ve kalıcıdır ve hazırlıklı kalmalıyız." diye konuştu.

Rutte, Ankara zirvesi öncesinde savunmaya yapılan yatırımların artırılması, ABD dışındaki müttefiklerin konvansiyonel caydırıcılık ve savunma sorumluluğunun daha büyük bir bölümünü üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

