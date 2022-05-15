NATO Genel Sekreterinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama - Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

AA / Güncel