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NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın yanında olmalıyız

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşında kötü haberlere hazırlıklı olunması, Ukrayna'nın yanında olmaları gerektiğini söyledi. Stoltenberg, savaşın bir yıpratma ve lojistik savaşı olduğunu belirterek, Ukrayna'yı desteklemenin savaşın çabuk bitmesine yardımcı olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna savaşında kötü haberlere hazırlıklı olunması, Ukrayna'nın yanında olmaları gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Alman ARD televizyonundaki Avrupa Magazin adlı programda yaptığı açıklamada, "( Ukrayna'da) Kötü haberlere de hazırlıklı olunması gerekiyor. Savaşlar aşamalı olarak ilerler ancak iyi ve kötü zamanlarda Ukrayna'nın yanında olmalıyız" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşının bir yıpratma ve lojistik savaşı olduğunu belirten Stoltenberg, "Cephedeki gerçek durum hakkında ne söylenebilir ki, çünkü savaşlar doğası gereği öngörülemez. Bildiğimiz tek şey, Ukrayna'yı ne kadar çok desteklersek, bu savaşın o kadar çabuk biteceği." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın savaşı kazanmasının Ukrayna için bir trajedi ama aynı zamanda Batı için de tehlikeli olacağının farkında olunmasını isteyerek, "Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamak bizim çıkarımıza olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ele alınması gereken sorunlardan birisinin Avrupa savunma sanayinin bölünmüşlüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Birlikte gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz. Şu anda kimseyi suçlamak istemiyorum Ama bunun endüstrinin çıkarlarıyla, istihdamla ilgili olduğunu ve bizi hala tehlikeli bir konuma sokan ulusal dar görüşlü çıkarların üstesinden gelmenin NATO'daki herkesin çıkarına olduğunu ve büyük resmi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mühimmat talebindeki artışın fiyatları da yükseltmesini engellemeliyiz. Daha fazla arza ihtiyacımız var."

Kaynak: AA / Güncel

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