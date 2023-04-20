NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya geldi
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.
Stoltenberg, Mihaylov Meydanı'ndaki Anı Duvarı'nı ziyaret etti.
Rus saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.
Stoltenberg'in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı.
Kaynak: AA / Güncel