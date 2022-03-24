NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve...

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık"

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Kimyasal, Nükleer, Ukrayna, Güncel, Haberler

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