NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve...
AA - Zuhal Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık"
AA / Zuhal Demirci - Güncel