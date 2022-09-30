NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme... Güncel Haberler NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam Ukrayna Güncel Haberler

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