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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme...

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, 'Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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