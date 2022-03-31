NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim".
AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim".
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim".
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel