NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir... - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir...

AA - Selen Temizer - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum."

AA / Selen Temizer - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Türkiye Güncel Haberler

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