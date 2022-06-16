NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir...
AA - Selen Temizer - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum."
AA / Selen Temizer - Güncel