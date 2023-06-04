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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük...

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük ediyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük ediyor"

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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