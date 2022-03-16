NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi. - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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