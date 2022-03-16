NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.
AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel