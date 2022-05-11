NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılamayacak
AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kovid-19'a yakalandığı için hafta sonunda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer alamayacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kovid-19'a yakalandığı için hafta sonunda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer alamayacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın programı güncellendi.
Buna göre, daha önce Stoltenberg'in katılacağı belirtilen etkinliklerde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana yer alacak.
Stoltenberg'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı dün duyurulmuştu. Aşılarını yaptıran ve takviye aşısını da olan Genel Sekreterin hafif semptomlar gösterdiği, çalışmalarına evinden devam edeceği açıklanmıştı.
NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın kurallarına göre, Kovid-19'a yakalanan kişilerin en az 1 hafta karantinada kalması gerekiyor.
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel