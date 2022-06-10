NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan duyuruya göre Stoltenberg, 12 Haziran Pazar günü Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmeler yapacak.

Stoltenberg Finlandiya'da ayrıca dış politika ve güvenlik konularının ele alınacağı "Kultaranta Talks" adlı etkinliğe katılacak.

Pazartesi günü İsveç'e gidecek olan Stoltenberg, burada Başbakan Magdalena Andersson ve hükümet üyeleriyle bir araya gelecek.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurusunu 18 Mayıs'ta yapmıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Jens Stoltenberg Finlandiya İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title