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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldi.

Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, enerji güvenliği ve Rusya'nın enerji piyasalarını manipüle etmesini ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya olan enerji bağımlığını sonlandırmak için birlikte çalışıyor. IEA ile güçlü ortaklığımızı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Jens Stoltenberg Fatih Birol Rusya Güncel Haberler

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