NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalandığı için Almanya ve Romanya'ya düzenleyeceği ziyaretleri iptal etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalandığı için Almanya ve Romanya'ya düzenleyeceği ziyaretleri iptal etti.

NATO'dan bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Stoltenberg bugün Almanya'ya, yarın da Romanya'ya düzenlenmesi planlanan ziyaretleri yapmayacak.

Bir süre evden çalışacağı belirtilen Stoltenberg, planlanan programlara telekonferansla katılacak.

NATO yetkilisi, Genel Sekretere zona teşhisi koyulduğunu, zonanın Kovid-19 hastalığından sonra görülebildiğini belirtti.

Stoltenberg'in, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşmesi, yarın da Romanya'da Bükreş-9 Zirvesi'ne katılması planlanıyordu.

Stoltenberg, mayıs başında Kovid-19'a yakalanmıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Jens Stoltenberg Almanya Romanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title