NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır".
AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır".
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır".
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel