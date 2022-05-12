NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır". - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır".

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır'.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır".

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır".

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Finlandiya, Güncel, Haberler

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