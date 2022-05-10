NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19'a yakalandı - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19'a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Lungescu, Stoltenberg'in Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğunu ifade ederek, hafif semptomları olduğunu aktardı.

Lungescu, Stoltenberg'in görevlerini evden çalışarak yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jens Stoltenberg, Koronavirüs, Medya, Güncel, Haberler

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