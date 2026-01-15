Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'nın enerji durumu ve insani acılar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rutte, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki enerji durumunun yanı sıra Rusya'nın saldırılarının yol açtığı ağır insani acıları ele aldıklarını kaydeden Rutte, aynı zamanda savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları görüştüklerini bildirdi.

Rutte, "Ukrayna'nın bugün kendini savunabilmesi ve nihayetinde kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyduğu hayati desteği almaya devam etmesini sağlamaya kararlıyız." mesajını verdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş- Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı

Yeni transfer ilk maçında oyuna girdi, 2 dakika sonra 3 puanı getirdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı