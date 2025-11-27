NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya Sarsılmaz Destek Sürmeli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla barış sürecinin canlandığını vurgulayarak, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Başbakan Kristrun Frostadottir ile ortak basın toplantısında konuştu.

Reykjavik'in "NATO'nun en kuzeydeki başkenti" olduğunu belirten Rutte, "Bildiğiniz gibi İzlanda, İttifakımızın kurucu üyelerinden biridir. Stratejik konumunuz, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın denizde, su altında ve havada güvenliğinin temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rutte, "Birbirimizi en son gördüğümüz Lahey Zirvesi ile Ankara'da yapılacak bir sonraki zirve arasında yarı yoldayız ve önceliklerimiz açık, savunma ve güvenliğe daha fazla yatırım yapmak, savunma sanayi tabanımızı güçlendirmek ve Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi sürdürmek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ağır bedeller öderken Ukrayna'nın cesaretini korumaya devam ettiğini aktaran Rutte, "Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var ve bu yüzden Başkan Trump'ı tebrik etmek istiyorum." dedi.

İzlanda Başbakanı Frostadottir de "Kuzey Atlantik ve Arktik'teki güvenlik görünümünün değiştiğinin farkındayız ve buradaki rolümüzü çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Rutte ile görüşmesinde Ukrayna konusunu da ele aldıklarını belirten Frostadottir, "Ukrayna'daki durumun ve güvenliğin daha geniş Avrupa Atlantik bölgesini etkileyeceğinin farkındayız ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.