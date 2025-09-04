NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Sağlanmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya- Ukrayna müzakereleri öncesinde Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rutte, Çekya'nın başkenti Prag'da Başbakan Petr Fiala ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çekya'nın NATO'nun caydırıcılığına çok önemli katkı sağladığını dile getiren Rutte, Çekya'nın Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasındaki rolünü övdü.

Rutte, savaşın sona ermesini ve adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Mark Rutte, bugün çevrim içi yapılan Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin, "Avrupalılar ve Kanada olarak ABD ile birlikte güvenlik garantilerini tasarlayarak, müzakereler başladığında Ukrayna Devlet Başkanının (Volodimir Zelenskiy) hepimizin tam desteğine sahip olduğunu bilmesini sağlamalıyız." dedi.

Rutte, tüm bunların temel dayanağının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini mümkün olduğunca güçlü tutmak olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasını engellemeleri gerektiğini belirten Rutte, Rusya'nın gelecekte Ukrayna'nın da ötesine geçmek isteyebileceğini, bu yüzden de NATO olarak caydırıcılığı "asla deneyemeyecekleri" bir seviyeye getirmeleri gerektiğine işaret etti.

Başbakan Fiala ise Çekya'nın NATO üyeliğinin, vatandaşlarının güvenliği ve özgürlüğün temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

Sadık bir NATO müttefiki olduklarını dile getiren Fiela, ittifakın her türlü tehdide karşı koyabilecek durumda olmasını istediklerini vurguladı.

Fiela, Katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin, adil ve kalıcı bir barış için gerekli koşulların oluşturulabilmesi adına yardımların sürdürülmesi ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda güçlü bir fikir birliği olduğunu belirtti.