NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın İttifak'a üyeliğinin pratik açıdan mümkün olmadığını söyledi

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın İttifak'a üyelik başvurusunda bulunabileceğini ancak bazı müttefiklerin buna karşı çıktığını belirtti. Polonya ziyareti sırasında Ukrayna'ya destek gerekliğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın prensipte İttifak'a üyelik başvurusunda bulunabileceğini ancak ABD, Macaristan, Slovakya ve birkaç müttefikin buna karşı durması nedeniyle Kiev'in üyeliğinin şu anda pratik açıdan mümkün olmadığını söyledi.

Rutte, ziyarette bulunduğu Polonya'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 4,5'ten fazlasını savunmaya harcadığını ve yakında F-35 savaş uçaklarını teslim almaya başlayacağını belirten Rutte, ülkenin 2035'e kadar askeri personel sayısını 300 bine çıkarma planını memnuniyetle karşıladı.

Rutte, Polonya'nın Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Kiev'e 4 milyar avrodan fazla askeri yardım yaptığını dile getirerek, " Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimizdir. Polonya, bunu çok iyi biliyor." dedi.

" Ukrayna'ya tekrar saldırmaya kalkışırsa yıkıcı sonuçlarının olacağını bilmelidir"

Ukrayna'nın NATO'ya muhtemel üyeliği konusundaki soruyu yanıtlayan Rutte, bu alanda "prensip ve pratik" olmak üzere iki unsurun bulunduğunu söyledi.

Rutte, prensipte Ukrayna dahil Avrupa-Atlantik bölgesindeki herhangi bir ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunabileceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Pratik unsur ise şu anda birkaç müttefikin, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına onay vermeyeceklerini ve bu nedenle oy birliği sağlanamayacağını belirtmeleridir. Bu ülkelerin arasında Macaristan, ABD, Slovakya ve belki birkaç ülke daha bulunmaktadır."

Olası barış anlaşması kapsamında "Rusların Ukrayna'ya bir daha saldırmasının nasıl önlenebileceği" sorusunun ortaya çıktığına işaret eden Rutte, güvenlik garantileri konusunun devreye girdiğini ve bunların üç katmandan oluştuğunu anlattı.

Rutte, savunma hattında ilk katmanın Ukrayna ordusu olduğunu, ikincisinin İngiltere ve Fransa liderliğindeki Gönüllüler Koalisyonu planlarını içerdiğini, üçüncüsünde de ABD'nin güvenlik garantilerine dahil olmasının bulunduğunu söyledi.

Güvenlik garantilerinin içeriğine dair görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rutte, "Bu, son derece önemlidir çünkü barış anlaşmasından sonra, NATO olmadan ve NATO (Ukrayna için) pratik nedenlerle şu anda mümkün değil. Rusların yeni bir saldırısını nasıl önleyeceğiz? (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, olası barış anlaşmasından sonra Ukrayna'ya tekrar saldırmaya kalkışırsa bunun yıkıcı sonuçlarının olacağını bilmelidir." dedi.

Polonya, Patriotların savaş durumunda kullanılabilecek hale geldiğini açıkladı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz da NATO'nun doğu kanadında aktif olarak yürütülen Baltık Nöbeti ve Doğu Gözcüsü girişimlerinin bölgenin güvenliğini güçlendirdiğini belirterek, Rutte'ye bunun için teşekkür etti.

Rutte ile Ukrayna'ya destek ve muhtemel barış hakkında görüştüklerini aktaran Kosiniak-Kamysz, ayrıca ülkesinin İsveç denizaltısı satın alma planı konusunda NATO Genel Sekreteri'ni bilgilendirdiğini söyledi.

Kosiniak-Kamysz, bu sabah Polonya'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin savaş durumunda kullanılabilecek hale geldiğinin bildirildiğini açıkladı.

Donald Trump yönetiminin başlarda Ukrayna'ya karşı yaklaşımıyla şimdikinin farklılık gösterdiğine işaret eden Kosiniak-Kamysz, bu yüzden 2024 Noel dönemine göre Ukrayna'da barış konusunda "daha iyimser" olunabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
