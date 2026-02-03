Haberler

Kiev'i Ziyaret Eden NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya Destek Devam Edecek

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşerek, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini açıkladı. Rutte, barış görüşmelerinin önemine de dikkat çekti.

Barış görüşmelerine ilişkin NATO Genel Sekreteri, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve olası bir anlaşmada transatlantik güvence taahhütlerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Rutte, "Bu barışın kalıcı olacağını bilmeniz gerekiyor. Bu, imzalanmış kağıtlar nedeniyle değil, onu destekleyecek sert bir güç olduğu için mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
