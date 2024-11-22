NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere 25 Kasım'da Ankara'ya gelecek. Savunma sanayi temsilcileriyle bir araya gelecek olan Rutte, TUSAŞ'ı da ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Rutte, göreve başladıktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini 25 Kasım'da Ankara'ya yapacak. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, Türk savunma sanayii temsilcileri ile bir araya gelecek ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek. Anıtkabir'e, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak" ifadelerine yer verildi.