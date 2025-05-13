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NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, Sağlam Bir Müttefiktir

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, Sağlam Bir Müttefiktir
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesine hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık" dedi.

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık kapsamında bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Rutte, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesine hazırlık kapsamında bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık."

Kaynak: ANKA / Güncel
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