NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ın Ukrayna ile İlgili Telefon Görüşmelerini Değerlendirdi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ın Ukrayna ile İlgili Telefon Görüşmelerini Değerlendirdi
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile ilgili yaptığı telefon görüşmelerinin olumlu gelişmelere işaret ettiğini belirtti. Brüksel'deki AB Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Rus tehdidi ve diğer konulara değinen Rutte, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'nın barış ihtiyacı üzerine görüşmeler yapılacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ukrayna ile ilgili yaptığı bir dizi telefon görüşmesinin olumlu işaretler olduğunu belirterek, bu yönde gösterilen çabalardan memnuniyetini dile getirdi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Rutte, süregelen Rus tehdidi, Çin'in askeri yığınağı ve terörizm gibi konuların hem AB hem NATO toprakları için risk oluşturduğunu söyledi.

Rutte, bu nedenle bugünkü toplantıda AB bakanlarıyla, savunma harcamalarını ve üretimini artırırken, Ukrayna'nın kalıcı barış için neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili istişareler yapacaklarına işaret etti.

ABD Başkanı Trump'ın dün gerçekleştirdiği bir dizi telefon görüşmesinin ardından Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin son gelişmelerle ilgili fikri sorulan Rutte, "Gelişmeler hakkında her gün sürekli yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Rutte, ABD yönetiminin, Trump'ın göreve gelmesinin akabinde Ukrayna'da barış için çabasını ortaya koymasından takdirle söz ederek, "ABD yönetimi fazlasıyla müdahil ve Avrupalı ??meslektaşlarıyla yakın koordinasyon içinde. Ukrayna ile (Rusya arasında) ocak ayına kadar hiç müzakere yoktu. Bence olumlu olan şey, Başkan Trump'ın Rusya'nın başkanı ile iletişim kanalları açmaya başlaması." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderler ve AB Komisyonunun da katılımıyla yaptığı telefon görüşmelerinin olumlu işaretler olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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