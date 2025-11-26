Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Rusya, Barış Anlaşması Olsa Bile Tehdit Olmaya Devam Edecek'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda bile Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edeceğini belirtti ve savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." dedi.

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Rutte, Ukrayna-Rusya savaşının yıl sonundan önce sona erdirilmesi için "herkesin duacı olduğunu ve bunun için çalıştığını" belirterek, her şeye rağmen Avrupa için Rusya'nın "uzun süre tehdit olmaya devam edeceğini" söyledi.

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecine katkılarına ilişkin Rutte, "O, Gazze de dahil olmak üzere çatışmaları aktif olarak çözüyor. Avrupalı ??liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık, ancak nihayetinde Gazze'de, Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum." şeklinde konuştu.

Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5'ine çıkarma hedefi varken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu oranı yüzde 2,1'de tutma açıklamasının gerçekçi olmadığını savunarak, İspanya'nın yakın zamanda savunma harcamalarını yüzde 3,4 ile 3,6 civarında yükseltmesi gerekeceğini iddia etti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
