NATO Genel Sekreteri Rutte, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya Asker Gönderdiği İddialarını Teyit Edemiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları şu anda teyit edemeyeceklerini söyledi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gün oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sunduğu "Zafer Planı" ve bu doğrultuda NATO üyeliği davetinin dün yapılan toplantıdaki ana gündem olmadığını söyleyen Rutte, Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılabileceği konusunun ele alındığını aktardı.

"Şüphesiz bu konu Ukrayna ile devam eden görüşmelerin bir parçası olacaktır." diyen Rutte, Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu ancak davet konusunda "adım adım" bir yaklaşım izlediklerini kaydetti.

Rutte, gelecek yıl 40 milyar avro değerinde askeri destek taahhüdünün yerine getirilmesi dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteğin süreceğini dile getirerek, "Ukrayna'ya verdiğimiz destek bir hayır işi değildir. Bu aynı zamanda kendi güvenliğimize yaptığımız bir yatırımdır, zira Putin'in istediğini yapmasına izin vermenin maliyeti Ukrayna'yı desteklemenin maliyetinden çok daha yüksek olacaktır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy tarafından da dillendirilen Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın yanında savaşa katıldığı iddiasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Rutte, "Şu anda resmi pozisyonumuz Kuzey Korelilerin aktif olarak savaşa katıldıkları yönündeki haberleri teyit edemeyeceğimiz yönündedir. Ancak bu durum elbette değişebilir." dedi.

"NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacı barışı korumak"

Caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmenin NATO'nun en önemli önceliği olduğunuifade eden Rutte, "1 milyar insanımızı güvende tutmak NATO'nun en kutsal görevidir ve işte bu nedenle savunma sanayi kapasitemizi artırıyor, tedarik zincirlerimizi güçlendiriyor, yeni savunma yeteneklerine yatırım yapıyor ve yeni teknolojilerden faydalanıyoruz." diye konuştu.

Rutte, müttefiklerin standardizasyon konusunda yeni bir NATO girişimi üzerinde mutabakata vardığını, daha güçlendirilmiş standartların "birlikte savaşma kabiliyeti açısından kritik öneme sahip olduğunu ve savunma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olacağını" söyledi.

Son dönemde İttifak'ın doğu kanadındaki varlığının güçlendirildiğini ve bunun süreceğini dile getiren Rutte, müttefiklerin hava savunmasını güçlendirmek için de yatırımlar yapacağına işaret etti.

"Rusya müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam ediyor." diyen Rutte, NATO'nun konvansiyonel ve nükleer kuvvetlerini güçlü tutmak için yeteneklerin modernize edilmesi ve ortak tatbikatların devam etmesinin "hayati önem taşıdığını" vurguladı.

Rutte, bu doğrultuda 14 Ekim'de başlayan NATO'nun "Steadfast Noon" adlı yıllık nükleer tatbikatına işaret ederek, "NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacı barışı korumak, tehditleri önlemek ve saldırganlığı caydırmaktır." dedi.