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NATO Genel Sekreteri Rutte, İspanyol Başbakan Sanchez ile Elektrik Kesintileri Üzerine Görüştü

NATO Genel Sekreteri Rutte, İspanyol Başbakan Sanchez ile Elektrik Kesintileri Üzerine Görüştü
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ülkesindeki elektrik kesintileri hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Kesintilere siber saldırı ihtimali de değerlendirildi, ancak henüz herhangi bir kanıta rastlanmadı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bilgilendirmesi üzerine ülkesindeki elektrik kesintileriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İspanya Başbakanı Sanchez'in ülkesindeki geniş kapsamlı elektrik kesintileriyle ilgili NATO'yu da bilgilendirdiği yönündeki ifadesini doğruladı.

Yetkili, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Sanchez ile kesintilerin ardından görüşme yaptığını belirtti.

Elektrik kesintilerine ilişkin araştırmalarda siber saldırı ihtimali de değerlendirilmiş ancak durumu yakından takip ettiklerini belirten Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, buna ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirmişti.

İspanya'nın yanı sıra NATO üyesi Portekiz'de de geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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