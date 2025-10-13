NATO Genel Sekreteri Rutte, Gazze'deki İvmenin Ukrayna'ya Taşınmasını Vurguladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla yakalanan ivmenin Ukrayna'da sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısına katılımının ardından bu ülkenin Başbakanı Robert Golob'la ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına dikkati çeken Rutte, "Başkan Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması vesilesiyle İsrail'e geldi. Esirler bu sabah serbest bırakıldı. Sanırım hepimiz bunun gerçekleşmesinden çok memnunuz. Bu harika bir haber. Hepimiz Orta Doğu'da barış ve istikrar görmek istiyoruz. Bunun, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü bu korkunç savaşın ardından Avrupa'da da barışı sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz. Bu ivmeyi sürdürebileceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürürken NATO müttefiklerine yönelik de kötü niyetli siber ve casusluk operasyonları da yürüttüğünün altını çizerek, "Son zamanlarda, Rusya'nın Polonya üzerindeki insansız hava araçlarından Estonya hava sahasını ihlal eden jetlere kadar tehlikeli davranışlarının sürdüğünü görüyoruz. Bu pervasız eylemler güvenliğimizi tehdit ediyor ve ciddi bir tırmanma riski oluşturuyor. Hızlı, kararlı ve ölçülü müdahalelerimiz, müttefik topraklarının her bir karışını savunacak araç ve kabiliyetlere sahip olduğumuzu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda 1 milyar vatandaşımızı korumak için birlikte çalışarak birlik olma gücümüzü de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu 2 milyar dolarlık ekipmanın halihazırda ABD üzerinden sağlandığını belirten Rutte, "Rusya, Avrupa'da ve dünyada istikrarsızlaştırıcı bir güç olmaya devam edecek. Bu yüzden hepimizin harekete geçmesi gerekiyor." mesajını paylaştı.

"Gazze halkı için iyi bir gün"

Slovenya Başbakanı Robert Golob da bugün Gazze ve Filistin halkı için "iyi bir gün" olduğunu belirterek, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Gazze'de ölümlerin duracağını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ı tarafları barış müzakerelerine oturtabildiği için tebrik ettiğini aktaran Golob, "İki devletli çözüm sürecinin başlatılmasını umuyorum. Aynı zamanda AB'nin de Gazze'deki insanların ülkelerinde özgürce yaşaması için önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim." dedi.

Golob, Gazze'nin ardından Ukrayna'da da barış ve ateşkesi göreceklerine inandığını söyleyerek, "Ukrayna'daki ölümlere son verecek çözümü bulmak için daha fazla çaba gerekiyor. Ukrayna'daki halkı korumaya yardımcı olmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Rutte ile Batı Balkanlar'ı da ele aldıklarını ifade eden Golob, bölgenin istikrarı için beraber çalışma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.