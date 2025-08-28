NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna'ya Destek Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son saldırılarla ilgili, naif davranmama ve Ukrayna'ya kalıcı barış ve kendini savunması için tüm desteği verme çağrısı yaptı.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu binasının da hasar aldığı Rus saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Genel Sekreter, "Dün gece Kiev'e düzenlenen ve çok sayıda masum sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Rutte, "Ukrayna'nın kendini savunması ve kalıcı bir barış sağlaması için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamalıyız." çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kiev'deki AB Delegasyonu binası da saldırı nedeniyle hasar almış, Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisi AB Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağrılmıştı.

Fransa, Almanya ve İngiltere de saldırıya tepki göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenskiy ile saldırıya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını bildirmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına gelmesi gerektiğini vurgulamıştı.