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NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaret

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı.

Haluk Görgün, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Rutte'nin Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Sekreter TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında, Sayın Genel Sekreter'in başkanlığındaki NATO heyetiyle savunma sanayimize dair önemli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayisi alanında sürdürülebilir işbirliğinin gerekliliğini vurguladıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Görüşmede, ülkemizin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarımızı tanıtan bir sunum da yaptık. Görüşmenin ardından yerli ve milli platformlarımızdan milli muharip uçağımız KAAN, jet eğitim uçağımız HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK İHA'larımız ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerimizi yerinde inceledik. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, ziyaretin bölgemizdeki barışın tesisine hizmet etmesini, savunma sanayimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel

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