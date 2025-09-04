Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Silahlanma Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Silahlanma Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin ve Rusya'nın askeri iş birliğinin arttığını ve Batı üzerindeki tehdidin giderek büyüdüğünü vurguladı. Rutte, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Pekin'in sadece askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için silahlanmadığını dile getiren NATO Genel Sekreteri Rutte, bir kez daha Avrupalı müttefiklere daha fazla silahlanma çağrısında bulundu.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekerek Batı üzerindeki tehdidin artmaya devam ettiğini dile getirdi. İki ülkenin savunma sanayilerindeki iş birliğini daha önce benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardıklarını ifade eden Rutte, Pekin-Moskova ortaklığının "kendini uzun soluklu bir çatışmaya hazırladığını" öne sürdü.

Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Genel Sekreter Rutte, Rusya ve Çin'in, ordularını büyütmeye ve modernizasyonuna büyük yatırımlar yaptığını belirterek Avrupalıların da savunma sanayii üretimini artırma yönündeki uğraşlarını geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Şu an sahip olduğumuzdan daha fazlasına ihtiyacımız var, çok daha fazlasına" diyen Rutte, Çin ve Rus fabrikalarındaki silah üretiminin dikkat çekici ve hatta "nefes kesici" bir hızda gerçekleştiğini aktardı. Mark Rutte, bu üretimin sadece Moskova ya da Pekin'deki askeri geçitlerde gösteriş olsun diye yapılmadığını da ifade ederek söz konusu iki ülkenin küresel dünya düzenini değiştirmek ve özgürlüklerle güvenliğin altını oymak için saldırganlaştığını savundu.

Batı dünyasında silahlanmaya karşı çıkanlara da seslenen NATO Genel Sekreteri, "Bizim amacımız provoke etmek değil, bizim amacımız korumak" dedi.

Rutte'nin katıldığı, bu yıl 3-5 Eylül tarihleri arasında yapılan, Prag Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Savunma Zirvesi'ne dünyanın çok sayıda ülkesinden siyaset, güvenlik ve ve savunma sanayii uzmanları katılıyor.

dpa,DW / ET,HS

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti

CHP'de ortalık yangın yeri! 4 isim daha disipline sevk edildi
Ankara'da kritik görüşme: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırladı

Ankara'da 50 dakikalık zirve! Görüşmede gelenek yine bozulmadı
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Trossard için dev teklif

Süper Lig devinden Trossard için teklif: 22 milyon euro
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.