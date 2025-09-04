NATO Genel Sekreteri Rutte'den Silahlanma Çağrısı

Pekin'in sadece askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için silahlanmadığını dile getiren NATO Genel Sekreteri Rutte, bir kez daha Avrupalı müttefiklere daha fazla silahlanma çağrısında bulundu.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekerek Batı üzerindeki tehdidin artmaya devam ettiğini dile getirdi. İki ülkenin savunma sanayilerindeki iş birliğini daha önce benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardıklarını ifade eden Rutte, Pekin-Moskova ortaklığının "kendini uzun soluklu bir çatışmaya hazırladığını" öne sürdü.

Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Genel Sekreter Rutte, Rusya ve Çin'in, ordularını büyütmeye ve modernizasyonuna büyük yatırımlar yaptığını belirterek Avrupalıların da savunma sanayii üretimini artırma yönündeki uğraşlarını geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Şu an sahip olduğumuzdan daha fazlasına ihtiyacımız var, çok daha fazlasına" diyen Rutte, Çin ve Rus fabrikalarındaki silah üretiminin dikkat çekici ve hatta "nefes kesici" bir hızda gerçekleştiğini aktardı. Mark Rutte, bu üretimin sadece Moskova ya da Pekin'deki askeri geçitlerde gösteriş olsun diye yapılmadığını da ifade ederek söz konusu iki ülkenin küresel dünya düzenini değiştirmek ve özgürlüklerle güvenliğin altını oymak için saldırganlaştığını savundu.

Batı dünyasında silahlanmaya karşı çıkanlara da seslenen NATO Genel Sekreteri, "Bizim amacımız provoke etmek değil, bizim amacımız korumak" dedi.

Rutte'nin katıldığı, bu yıl 3-5 Eylül tarihleri arasında yapılan, Prag Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Savunma Zirvesi'ne dünyanın çok sayıda ülkesinden siyaset, güvenlik ve ve savunma sanayii uzmanları katılıyor.

dpa,DW / ET,HS