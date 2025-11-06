NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Sanayisi Açıklamaları

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yakın zamana kadar Rusya'nın NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla mühimmat ürettiğini ancak son dönemdeki hamlelerle bu gidişatın tersine çevrildiğini belirtti.

Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO-Sanayi Forumu'nun açılışında konuştu.

Bunun sanayi ve NATO bağlamında düzenlenen en büyük etkinliklerden biri olduğuna işaret eden Rutte, haziran ayında Lahey'de yapılan NATO zirvesinde İttifak'ın savunma harcamaları ve üretimini artırma yönünde alınan kararların halihazırda uygulandığını söyledi.

Rutte, iyi bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Masada daha fazla nakit var ve daha da fazlası akacak." dedi.

Bunun yanı sıra kabiliyetlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Rutte, "Ekipmana, gerçek ateş gücüne ve elbette en gelişmiş teknolojiye ihtiyacımız var çünkü karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve kalıcı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz yere başlattığı savaş, bu tehdidin en bariz örneği ancak Rusya'nın oluşturduğu tehlike, öngörülebilir gelecekte bu savaş sona erdiğinde de sona ermeyecek. Rusya, Avrupa ve dünyada istikrarsızlaştırıcı güç olmaya devam edecek. Rusya, küresel kuralları baltalama çabalarında yalnız değil. Bildiğiniz gibi Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle işbirliği yapıyor. Savunma sanayi işbirliklerini benzeri görülmemiş seviyelere çıkarıyorlar ve uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Rutte, üretimi artırmak ve teslimat sürelerini kısaltmak gerektiğini belirterek, "Mühimmat konusunda zaten gidişatı tersine çeviriyoruz. Yakın zamana kadar Rusya, NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla mühimmat üretiyordu ancak artık durum bu değil. İttifak genelinde şu anda onlarca yeni üretim hattı açıyor ve mevcut olanları genişletiyoruz. On yıllardır yaptığımızdan daha fazlasını üretiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Foruma katılan savunma sanayisi temsilcilerine hitap eden Rutte, "Bu salonda büyük ve köklü şirketlerden küçük girişimlere kadar yaratıcı beyinler olduğunu biliyorum. Sunabileceğiniz her şeye ihtiyacımız var ve yaratıcılığınızın gelişebileceği özgür toplumlarda yaşıyoruz. Öyleyse fikirlerinizi getirin, yaratıcılığınızı sınayın ve NATO'yu test alanınız olarak kullanın." çağrısında bulundu.

Rutte, NATO'nun Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkeler de dahil ortaklarıyla çalışması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve çabalarımızı birleştirerek daha fazla üretebilir ve inovasyonu artırabiliriz. Bu hepimize fayda sağlar. Tehlikeli zamanlar cesur eylemler gerektirir ve bu, liderler olarak hepimizden bir dereceye kadar risk toleransı, siyasi risk almamızı gerektirir. Endüstriden bir miktar iş riski alması isteniyor. Hissedarlarınızı düşündüğünüzde, bu sizi kaygılandırabilir. Hükümetlerin uzun vadeli sözleşmeler imzalamasını bekliyorsunuz. Biliyorum ve haklısınız. Bazen hükümetlerin bunu yapması gerekiyor ancak size savunmamıza daha fazla yatırım yapma konusunda siyasi iradenin mevcut olduğunu söyleyebilirim."