NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya Sert Tepki

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya Sert Tepki
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırıları kınayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın durdurulmasına yönelik çabalarını desteklediğini açıkladı. Rutte, NATO'nun güvenlik açısından kritik bir dönemde olduğunu ve savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın son 48 saatte Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları kınayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı durdurmaya yönelik çabalarını desteklediğini yineledi.

ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na katılan Rutte, gelecek ay yapılacak Lahey zirvesi öncesinde İttifak'ın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Rutte, tehlikeli bir dünyada yaşandığını ve "çok sayıda tehdit ve zorluk barındıran" mevcut dönemin güvenlik açısından "kritik" olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Çin, Kuzey Kore ve İran'la "işbirliği yaptığını ve ordularını genişlettiğini" dile getiren Rutte, bu ülkelerin "uzun vadeli bir yüzleşmeye hazırlandığını" söyledi.

Rutte, NATO'nun tehditlere karşı hazırlıklı olabilmesi için daha fazla kaynak, güç ve kabiliyete ihtiyacı olduğunu belirterek, savunma harcamalarında yüzde 2'lik standardın "artık yeterli olmadığını" aktardı.

Genel Sekreter Rutte, "İçiniz rahat olsun, biz her zaman bir savunma ittifakı olacağız. Ancak yaşam tarzımızı korumak, bize karşı herhangi bir saldırıyı önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız ve eğer biri bize saldırmaya cüret ederse, kararlılığımız mutlak olacaktır. Barışı korumak için savaşa hazırlanmalıyız." diye konuştu.

Rutte, Rusya'nın son 48 saatte Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları kınayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı durdurmaya yönelik çabalarını desteklediğini, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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