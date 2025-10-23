Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin ile Ateşkes İçin Stratejik Açıklamalar

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için sürekli ve kararlı bir baskı ile Putin'i ateşkes masasına oturtabileceklerini ifade etti. Rutte, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede NATO'nun rolü ve ateşkes için atılacak adımları ele aldıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Sürekli ve kararlı baskıyla, ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceğimizi ve bunun ardından müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini belirten Rutte, görüşme kapsamında, NATO'nun Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine nasıl katkı sunabileceği ve Putin'in ateşkesi kabul etmesi için hangi adımların atılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Savaşın sonlandırılması için Trump ile ortak zeminde hareket etmeye hazır olduklarına işaret eden Rutte, "Sürekli ve kararlı baskıyla, Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceğimizi ve bunun ardından müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Rutte, Trump ile Putin arasındaki temasların ateşkes için kritik olabileceğini belirterek, "Putin'i masaya oturtabilecek ve yaklaşımını değiştirmeye zorlayabilecek tek lider Trump. Ona bu süreçte alan açmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda yeniden sürece dahil olduğuna dikkati çeken Rutte, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve ilgili Avrupa ülkeleriyle güvenlik taahhütleri çerçevesinde yakın çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi.

Trump, Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirmişti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etmişti.

Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
