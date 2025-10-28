Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Biyoteknolojide Rekabet Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'da düzenlenen NATO Biyoteknoloji Topluluğu Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Çin ve Rusya'nın biyoteknolojideki gelişmelerine dikkat çekerek, bu alanda üstünlük sağlamalarına izin vermeyeceklerini vurguladı. Rutte, yenilikte ön saflarda kalmanın ve kritik teknolojilerin geliştirilmesinin önemini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Çin'in, Rusya'nın ve diğerlerinin bu alanda üstünlük sağlamasına izin veremeyiz." dedi.

Rutte, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Biyoteknoloji Topluluğu Konferansı'nda konuştu.

Çin'in gen düzenleme ve sentetik biyoloji dahil olmak üzere biyoteknoloji alanında hızlı ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Rutte, "Bu çalışmaları, askeri ve sivil kullanımlı uygulamalar için yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rutte, Çin'in bu alandaki stratejisinin tedarik zincirlerini ve ticaret kısıtlamalarını bir silah olarak kullanmak üzerine kurulu olduğunu dile getirerek, Çin'in insan genetiği ve kritik hammaddeler konusundaki ihracat kısıtlamalarıyla bunu yaptığını kaydetti.

"Çin, üretimi ülke içinde yoğunlaştırarak ve ihracat kısıtlamaları uygulayarak bu sektörde hakimiyet kurmayı, böylece jeostratejik bir kaldıraç gücü elde etmeyi hedefledi." diye konuşan Rutte, diğer taraftan Rusya'nın da sahip olduğu uzmanlığı kullanarak gizli biyolojik araştırmalar yürüttüğünü söyledi.

Rutte, "Rusya, biyolojik silah programı gibi zararlı araçları rakiplerine karşı kullanma arayışı içinde. Yani özetle mesaj şu: Çin'in, Rusya'nın ve diğerlerinin bu alanda üstünlük sağlamasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Rusya ve Çin'in Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle işbirliği yaptığına işaret eden Rutte, bunun Ukrayna'daki faaliyetlerde açıkça görüldüğünü belirtti.

"Yeniliğin ön saflarında kalınması gerekiyor"

Rutte, bu nedenle yeniliğin ön saflarında kalınması, savunma açısından kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve benimsenmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bu alana yatırım yapılması gerektiğine değinen Rutte, şöyle devam etti:

"İleriye dönük olarak, NATO müttefiklerini biyoteknoloji devriminin öncüsü olmak için çabalarını artırmaya çağırıyorum. Buna öncülük edebilecek kapasiteye sahibiz. Birinci sınıf altyapı, yüksek nitelikli iş gücü, güçlü araştırma ve geliştirme kapasitesi ve daha fazlası bizde mevcut. Sizinle ve sizin aracılığınızla, ittifakın savunma ve güvenliği için gerekli biyoteknolojiyi geliştirebiliriz ve geliştireceğiz. Rusları ve Çinlileri geride bırakmayı çok seviyorum ama bunu tek başıma yapamam, bunun için size ihtiyacım var."

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
title