NATO Genel Sekreteri Rutte'den Almanya'ya Zorunlu Askerlik Mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın zorunlu askerlik gündemiyle ilgili, bunun ülkenin kendi kararı olduğunu ancak NATO ordusunun büyümesini desteklediğini belirtti. Almanya'nın koalisyon hükümeti, asker sayısını artırmak için reform yapma konusunda anlaşmaya vardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da askerliğin zorunlu hale getirilmesi gündemiyle ilgili, bunun ülkenin kendi tasarrufunda olduğunu ancak NATO ordusunun nüfusunun artmasından memnuniyet duyacağını bildirdi.

Rutte, Almanya'daki Geilenkirchen NATO Hava Erken Uyarı ve Kontrol Gücü Karargahı'nı ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Almanya'daki zorunlu askerlik tartışmalarıyla ilgili fikri sorulan Rutte, bunun her müttefik ülkenin kendi tasarrufunda olduğunu söyledi.

Rutte, "Ancak anladığım kadarıyla, Almanya'daki koalisyonun artık bir yol haritası üzerinde anlaştığına çok sevindim. Bu çok önemli, siyasi bir mutabakat. Siyasi bir özveri var ve bence Berlin'de koalisyon bunu başardı. Bununla nasıl başa çıkacağı her ülkenin kendi sorumluluğunda. Genel Sekreter olarak, ordumuza daha fazla insan katmak için kararlar alındığında her zaman mutlu oluyorum." diye konuştu.

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), orduda askerlerin sayısının artırılması için askerlik hizmetine ilişkin reform yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
