NATO Genel Sekreteri Rutte'den AB ile İşbirliği Vurgusu

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile Avrupa Birliği arasındaki görev paylaşımının korunması gerektiğini belirtti ve AB'nin bölgesel güvenliğe katkısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

NATO'dan, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius'un da katılımıyla dün düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Rutte tarafından başkanlık edilen toplantıda, NATO ile AB arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Rutte, savunma yatırımları ve üretimini artırmayı ve Ukrayna'ya uzun vadeli destek sağlamayı içeren öneriler barındıran "AB 2030 Savunma Hazırlık Yol Haritası"nın, daha güvenli bir Avrupa inşa etmenin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
