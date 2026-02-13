NATO: Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması ABD'yi NATO'ya daha sıkı bağlar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk alarak NATO'da liderlik rolü üstlenmesinin ABD'nin NATO'ya daha sıkı bağlanmasına yol açacağını kaydetti.

Rutte, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Brüksel'de 12 Şubat'ta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Avrupa'nın savunma konusunda çok daha fazla sorumluluk almaya başladığını gördüğünü dile getiren Rutte, bunun NATO'yu da güçlendireceğini ifade etti.

Rutte, Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alarak NATO'da liderlik rolü üstlenmesinin ABD'nin NATO'ya daha sıkı bağlanmasına yol açacağını belirtti.

Avrupalıların yıllarca ABD'den çok daha az savunma harcaması yapmasının rahatsız edici olduğuna ve bu anlamda yön değişiminin memnuniyetle karşılandığına işaret eden Rutte, ABD'nin NATO'ya bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Rutte, tüm müttefiklerin birlikte hareket etme konusunda mutabık olmakla beraber Avrupa'nın da "daha fazlasını" yapması gerektiğine inandıklarını, ABD ile bu yönde hareket edildiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Rutte, "Bu varsayılan Rus ayısı esasen yok, Rusya salyangoz hızıyla hareket ediyor ve çok kayıp veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD önceliğinde yürütülen barış sürecinin kolay olmadığını ve zaman alacağını belirterek, ABD'nin NATO müttefikleriyle de iletişim halinde ilerlediğini dile getirdi.