Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: "ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı baskının önemine değinerek, Ukrayna'ya destek konusunun NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını belirtti. Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak Ukrayna'nın güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya'ya her türlü baskıyı uyguladığını belirterek "ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor." dedi.

Rutte ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby, bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 2025 Lahey Zirvesi'ndeki savunma harcamalarını artırma kararlarının uygulamadaki durumunu ve Ukrayna'ya desteği ele alacaklarını dile getiren Rutte, mevcut durumda Kanada ile Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak ve savunma sanayi altyapısını güçlendirerek Ukrayna'yı güçlü tutmaya çalıştığı bir tablonun olduğunu söyledi.

Rutte, NATO'nun geçen seneden bu yana "Baltık Nöbeti", "Doğu Gözcüsü" ve "Arktik Nöbeti" gibi misyonları başlatmasının uzun vadeli Rus tehdidinin varlığını gösterdiğini vurgulayarak "Bu arada, Çin konusunda da saf olmamalıyız. Arktik söz konusu olduğunda sadece Rusya değil Çin de var." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa'nın yaptırım paketleriyle yaptığı gibi Rusya'ya karşı her türlü baskıyı uyguladığını ifade eden Rutte, "ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD'li yetkililerin Avrupa ve Kanada'nın NATO'nun savunması için daha fazla şey yapması çağrısında bulunduğunu söyleyerek ABD nükleer şemsiyesinin Avrupa'nın güvenliğinin nihai garantörü olacağını dile getirdi.

Ayrıca Rutte, NATO'nun ABD gibi Hint-Pasifik bölgesine daha fazla yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Colby de 2025'te NATO'nun kıtadaki konvansiyonel savunmasını yöneten Avrupa'ya sahip olmak için samimi taahhütler ve yeniden yapılanmaya şahit olunduğunu kaydederek "Bu, bir anlamda NATO 1.0'a geri dönüş anlamına geliyor. Bu, savunma ve caydırıcılığa odaklanan ciddi bir ittifak." görüşünü paylaştı.

Bu yılın da pragmatiklik ve esnek realizme odaklanma zamanı olduğu mesajını veren Colby, NATO'nun bağımlılıktan ziyade ortaklığa dayanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz