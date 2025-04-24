NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Savunma Bakanlığı'nı Ziyaret Etti
ABD'nin başkenti Washington'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında Rutte, Pentagon'da çeşitli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i ziyaret etti.
Rutte, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında Hegseth tarafından karşılandı.
Rutte ve Hegseth, görüşme salonuna geçmeden önce uzun bir koridorda yürürken basına poz verdi.
Görüşme salonuna geçmeden önce Rutte, Pentagon'da görevli bazı komutanların elini sıkarak ayaküstü sohbet etti.
Savunma Bakanı Hegseth, basın mensuplarının soru sormasına fırsat bırakmadan konuğu Rutte'yi görüşme salonuna aldı.
İki günlük resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte'nin görüşme listesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da bulunuyor.